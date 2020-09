Deux millions de morts « probables » si rien n’est fait contre le coronavirus, selon l’OMS

Si toutes les mesures possibles ne sont pas mises en œuvre pour combattre le Covid-19, le bilan humain pourrait atteindre des chiffres vertigineux, prévient l’OMS. La planète pourrait connaître deux millions de morts, soit le double de ceux tués jusqu’à présent par le coronavirus. Un chiffre « très probable », pour l’organisme international.

« Si nous ne faisons pas tout ce qui est possible, le nombre dont vous parlez [deux millions] n’est pas seulement envisageable mais malheureusement très probable », a répondu le directeur des Situations d’urgence de l’OMS, Michael Ryan, interrogé lors d’une conférence de presse.

« Si nous ne continuons pas à faire plus, à évoluer, dans la nature, l’échelle et l’intensité de notre coopération, alors oui, nous allons contempler ce nombre et malheureusement même plus élevé. Le temps de l’action est maintenant », a ajouté Michael Ryan. « Il ne s’agit pas seulement de tester et tracer, pas seulement (d’effectuer) les soins médicaux, pas seulement (d’appliquer) la distanciation sociale, pas juste (de travailler sur) les vaccins… Faites tout cela à la fois », a martelé Michael Ryan.