Dialogue national : Rencontre attendue entre Saied et Tabboubi

L’initiative de l’UGTT relative au Dialogue national est actuellement entre les mains du président de la République, selon le secrétaire général adjoint de l’Organisation ouvrière, Samir Cheffi.

Cité ce mardi par le quotidien Al-Maghreb, il a rappelé que de nombreuses rencontres ont réuni les deux hommes à l’effet de discuter du contenu et du mécanisme à travers lequel cette initiative sera mise en œuvre, indiquant que la centrale syndicale est dans l’attente que le chef de l’Etat tranche la question.

Cheffi a assuré qu’une rencontre est attendue dans les heures à venir entre Noureddine Tabboubi et Kais Saie , exprimant l’espoir que cet entretien sera porteur de développements positifs à la faveur desquels l’initiative sera mise en route aussi vite que possible et seront réunies les conditions de sa réussite.