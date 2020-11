D’ici la fin de semaine, un nouveau PDG pour Tunisair

Etrangement, la dernière AG de Tunisair, organisée non pour approuver les comptes mais juste pour changer la gouvernance de la compagnie, avait dit non. C’était pourtant l’idée du 1er actionnaire de Tunisair qu’est l’Etat, de séparer le P (Président) du DG (Directeur Général) pour une meilleure gouvernance de la compagnie. Mais c’était manifestement l’idée trouvée par l’ancien ministre Nahdhaoui du transport, uniquement pour se débarrasser d’Elyes Mnakbi. Et le pot aux roses est découvert, lorsque l’AG dit non et que chez Tunisair le poste de décision reste entre les mains du gouvernement, puisque c’est lui qui nommera un nouveau PDG. Et on y arrive.

Wassef Ayadi a en effet rendu le tablier avant même de prendre ses nouvelles fonctions, pour cause de mésentente sur le montant de son salaire disent certains. D’autres disent que ce n’était qu’une excuse, donnée par ceux à qui l’ancien cadre de Lufthansa avait déplu. Résultat des courses, le nouveau ministre des transport Moez Chakchouk est de nouveau à la recherche d’un nouveau PDG pour Tunisair. Ceci pourrait être fait d’ici la fin de cette semaine, disent nos sources. Il restera l’essentiel, l’appui financier qu’il faudra donner au transporteur aérien national qui n’est plus loin de l’asphyxie financière. Pour l’instant, les effets de la pandémie Covid-19, permettent de cacher beaucoup de choses !