Djerba-Covid19 : Faible taux de guérison en milieu familial

Après plus d’un mois et demi de contamination, les onze membres d’une même famille issue de Djerba (gouvernorat de Médenine) n’ont pas encore guéri du Covid-19.

Cette situation s’expliquerait par la poursuite des contacts entre les membres de cette famille installée, avec d’autres personnes, dans un hôtel de l’île, pour observer une période d’isolement sanitaire obligatoire, signale, samedi, à l’agence TAP le directeur régional adjoint de la santé de base, Zaid Al Anz.

Six nouveaux cas de guérison sont enregistrés, dans la région de Médenine, tous des cas isolés. C’est ce qui a incité la direction régionale de la santé à changer de stratégie, en imposant le strict respect de l’isolement sanitaire à chacun des membres d’une même famille et l’interdiction de contact entre ses membres.

Un nouveau cas positif au sein d’une même famille a été déclaré, samedi, à Djerba. C’est une femme d’une trentaine d’années asymptomatique qui a été diagnostiquée positive, après un premier test négatif.

Ce qui porte le nombre de personnes contaminées dans le gouvernorat de Médenine à 76 cas dont 31 guérisons et 4 décès.