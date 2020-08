Djerba : Interdiction des fêtes de mariage et les masques sont obligatoires !

La municipalité de Djerba Midoun a décidé, ce vendredi 14 août 2020, de prendre des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus dans la localité de « sedouikch » et ce après la découverte de 11 cas de contamination au covid-19 dans un des hôtels de l’île.

La commission régionale de lutte contre la propagation du coronavirus et la municipalité de Midoun ont décidé d’interdire les regroupements dont : Les fêtes de mariage et tous les événements dans les lieux fermés. Le port des masques de protection est obligatoire en plus de la distanciation sociale.