Djerba, la capitale tunisienne du diabète

Durant le week-end du 15 et 16 Juin 2019, L’ile de Djerba abritera une conférence de grande envergure ayant pour thème : « l’amélioration de la prise en charge des tunisiens vivant avec le diabète ».

La conférence est une initiative annuelle des laboratoires Novo Nordisk Tunisie qui – depuis plus de 35 ans – œuvrent en Tunisie à apporter les meilleurs soins pour les tunisiens vivant avec le diabète et à être un partenaire scientifique pour les médecins tunisiens.

La conférence scientifique se déroulant à Djerba, sera le lieu de rassemblement d’imminents endocrinolo gues, diabétologues et médecins internistes de la Tunisie. Des psychologues, des éducateurs thérapeutiques et des experts en économie de la santéapporteront également leur pierre à l’édifice. Plus de 140 médecins seront présents au colloque. Ils participeront à plus de 10 ateliers thématiques avec un focus sur l’accès à l’innovation, l’éducation thérapeutique, l’approche holistique etles services de soins centrés sur le patient.

L’île de Djerbaconfirme ainsi sa place de haut lieu de la lutte contre le diabète et ce une année presque jour pour jouraprès l’inauguration de la maison du diabète de Djerba, un centre de vie et d’information pour les tunisiens vivants avec le diabète. Un projetambitieux initié par l’Amicale des médecins de Djerba et l’Association des Patients Diabétiques de Djerba, avec le soutien indéfectible des laboratoires Novo Nordisk Tunisie et le parrainage de la Maison de Diabète de Sfax…