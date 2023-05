Don saoudien de 50 tonnes de dattes à la Tunisie

Le Centre d’aide et de secours humanitaire du Roi Salman (KSrelief) a remis mercredi un don du Royaume d’Arabie saoudite à la République tunisienne, de 50 tonnes de dattes, rapporte le journal Riadh Daily.

Le don a été remis par l’ambassadeur saoudien en Tunisie, Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, aux responsables tunisiens. Une équipe de KSrelief a assisté à la remise à l’ambassade du Royaume à Tunis.

Citant les relations solides entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la Tunisie, Al-Saqr a « salué les efforts humanitaires et de secours mondiaux entrepris par le Royaume d’Arabie Saoudite à travers son bras humanitaire, KSrelief », soulignant que « ces efforts incarnent l’enthousiasme du gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre, à soutenir les Etats et les peuples et à leur fournir toutes les formes d’aide humanitaire ».

La même source ajoute que « les responsables tunisiens ont exprimé leurs sincères remerciements au gouvernement et au peuple du Royaume pour le cadeau offert à leur pays, soulignant que ce geste n’est pas surprenant compte tenu de la générosité illimitée du Royaume dans le monde ».

Ce don s’inscrit dans le cadre des programmes offerts par le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées à plusieurs pays frères et amis, rappelle Riadh Daily.