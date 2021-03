Donald Trump admet qu’il «n’écoutait pas vraiment» le Dr Anthony Fauci

C’est peu dire que la relation entre Donald Trump et le docteur Anthony Fauci, le «Monsieur Covid» des États-Unis, n’était pas digne d’un scénario de comédie romantique, type «Coup de foudre à Washington».

Le 26 mars, le magnat en a remis une couche sur Fox News. «Je ne l’ai pas vraiment écouté, car je faisais le contraire de ce qu’il disait», a admis Trump. Des propos repérés par le site Indy100, transversale tech et réseaux sociaux du média anglais The Independent. Selon Donald Trump, le docteur Fauci n’est pas connu comme «quelqu’un qui était avec moi tout le temps», auquel cas «il ne serait pas populaire auprès des médias. Il n’est qu’une création médiatique», a-t-il ajouté.

«J’ai toujours tout dit, et ça m’a parfois créé des problèmes», avait de son côté reconnu l’immunologue américain lors du changement d’administration. «Certains propos me mettaient mal à l’aise parce qu’ils n’étaient pas fondés sur la science». En octobre, Donald Trump avait eu des saillies très virulentes à son égard. «Les gens en ont marre (d’entendre parler) du Covid (…). Les gens disent : “Laissez-nous tranquilles”. Ils en ont marre. Marre d’entendre Fauci et tous ces idiots», avait-il notamment lancé à des membres de son équipe de campagne dans un échange téléphonique. «Il est là depuis 500 ans», avait-il même ironisé.