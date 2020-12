Donald Trump est l’homme le plus admiré aux Etats-Unis !!!

Les sondages sont parfois un peu surprenants, comme qui est venu mercredi des Etats-Unis. L’institut Gallup a rendu public les résultats de son sondage annuel, son 74ème, sur les personnes les plus admirées par les Américains. Et c’est un certain Donald Trump qui arrive en tête.

L’actuel président américain va quitter la Maison-Blanche dans quelques semaines, et pourtant, il inspire encore de nombreux Américains. 18% l’ont placé en première ou seconde position. C’est le meilleur score de cette enquête. Donald Trump arrive juste devant son prédécesseur Barack Obama, qui occupait la tête du classement depuis douze ans. Et ces dernières années, Donald Trump talonnait Barack Obama dans ce sondage. Les deux hommes étaient même à égalité en 2019.

L’Institut Gallup explique qu’en fait, le président profite de sa très forte popularité chez les sondés républicains, alors que le vote des démocrates a été davantage dispersé : 15% pour Barack Obama, 6% pour Joe Biden ou encore 3% pour le docteur Anthony Fauci.