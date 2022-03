Douane-Corruption: Une réforme radicale est indispensable, selon Mohamed Bizani

En réaction aux témoignages de l’Observatoire « Tunisiens pour une justice équitable » concernant la corruption dans le secteur de la douane, le Secrétaire général du Syndicat national des officiers et des agents de la douane tunisienne, Mohamed Bizani a appelé l’autorité de tutelle à la vigilance et recommandé une réforme radicale du secteur. Un dossier à ce propos a été adressé à la présidence de la République par le biais du gouverneur de Tunis, a-t-il indiqué, qualifiant la situation du secteur de « critique ».

Concernant la révocation de plusieurs douaniers, Bizani a appelé à revenir sur cette décision et à ouvrir une enquête sur les circonstances des licenciements.

Selon la même source, la direction du contentieux et des poursuites relevant de la direction générale des Douanes a perdu 1400 milliards de millimes tunisiens à cause de la fin des délais légaux de plusieurs affaires.

Le responsable syndical a par ailleurs critiqué l’absence de mesures douanières à l’encontre de la juge interceptée en possession de devises et qui est restée en état de liberté.

Il a dans le même contexte invité les autorités concernées à ouvrir une enquête sérieuse autour de la gestion des saisies douanières et à durcir les contrôles pour imposer une politique de transparence dans la gestion du circuit douanier pour une lutte efficace contre toutes les formes de corruption.