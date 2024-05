Le colonel Chokri Jebri, porte-parole de la douane, a confirmé aujourd’hui, mercredi 29 mai, que depuis le début de l’année 2024 jusqu’à la semaine en cours, 188 kg de cannabis ont été saisis.

Jebri a précisé que les quantités de cannabis saisies cette année représentent un tiers des quantités saisies l’année dernière.

Et d’assurer que plus de 660 000 comprimés de drogue ont été saisis en 2024, en plus de la saisie de 5,6 kg de cocaïne.