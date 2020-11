Douane: saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 354 mille dinars

-Les services de la garde douanière de Kairouan et de Grombalia ont saisi des marchandises de contrebande d’une valeur de 354 mille dinars, après avoir déjoué deux tentatives de contrebande des vêtements et des chaussures de sport et des cigarettes, selon un communiqué, publié lundi, par la Direction générale de la DouaneEt de préciser que les services de la garde douanières de Kairouan ont déjoué dimanche 1er novembre, une tentative de contrebande de 2053 pièces de » prêt-à-porter » et des chaussures de sport de contrebande à bord d’un camion léger, sans plaques d’immatriculation. Un procès-verbal a été établi et la valeur totale des produits saisis a atteint 264 mille dinars.A Grombalia, les services de la garde douanière de la région (relevant du gouvernorat de Nabeul) ont saisi 12 500 paquets des cigarettes de contrebande de marque étrangère d’une valeur de près de 90 mille dinars, à bord d’une voiture en provenance de Kairouan.

