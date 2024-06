Algérie : Hausse du mouvement du trafic de marchandises au port d’Alger

L’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL ) a enregistré, au cours du premier trimestre 2024, une hausse aussi bien pour le mouvement des navires que pour le trafic de marchandises, avec une progression significative (+11,67%) des conteneurs traités à l’export, indique l’entreprise dans le dernier numéro de sa revue.

Entre janvier et mars, le nombre de navires ayant accosté au niveau de la principale infrastructure portuaire du pays a atteint 393 navires dont 314 opérants, soit 100% de l’objectif fixé, à savoir une hausse de 4,24% comparativement au même trimestre 2023, relèvent ces données publiées sur le site web de l’EPAL.

Pour ce qui est du trafic global de marchandises, il s’est établi à 1,93 million de tonnes, marquant une augmentation de 4,57% en comparaison avec la même période de l’année passée, une évolution «due essentiellement à l’accroissement du trafic des produits conteneurs et des hydrocarbures», explique la même source.

Les marchandises débarquées ont affiché un volume de 1.588.409 tonnes (+3,14%) tandis que celles embarquées (exportées) ont totalisé durant le premier trimestre 347.111 tonnes contre 310.836 tonnes au premier trimestre 2023 (+11,67%), portées principalement par l’augmentation de l’exportation des conteneurs et des hydrocarbures.

S’agissant du trafic de conteneurs traités par l’EPAL , le bilan fait état d’un total de 64.917 Equivalent vingt pieds (EVP) réceptionnés pour une prévision de 66.735 EVP, soit 97% d’atteinte d’objectif, notant que ce type de trafic portuaire a progressé de 16% entre janvier et mars.

En volume, le tonnage brut des conteneurs traités entre janvier et mars a atteint 535.739 tonnes, relève l’EPAL qui indique que ces données font ressortir «des variations positives respectives de (+6,97%) et (+4,02%) pour le tonnage brut et le tonnage net comparé au premier trimestre 2023», rapporte APS.