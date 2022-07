Douane : Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur globale de 469 mille dinars à Sidi Bouzid, El Fahs et l’Ariana

Une quantité de vêtements de prêt à porter d’origine inconnue et d’une valeur globale de 176 mille dinars a été saisie par une brigade de la garde douanière de Sidi Bouzid, suite à une poursuite d’un camion léger dont le conducteur n’a pas obtempéré aux ordres de s’arrêter, a fait savoir lundi, la Direction générale des Douanes.

La garde douanière de Sidi Bouzid est aussi parvenue à saisir une quantité de pièces de rechange, de câbles électriques et de moteurs hydrauliques d’une valeur globale de 128 mille dinars, suite à une perquisition, sur ordre du Ministère public, d’un entrepôt situé dans une zone rurale.

Toujours dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la contrebande, les services de la garde douanière de Tunis ont procédé à la saisie d’une quantité de cigarettes et de tabac à narguilé de contrebande d’une valeur globale de 65 mille dinars ainsi que d’une somme d’argent en monnaie nationale et d’une quantité de bijoux d’une valeur dépassant 100 mille dinars, suite à des opérations de contrôle à El Fahs (Gouvernorat de Zaghouan) et l’Ariana.