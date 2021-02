Douane : Saisie de marchandises en contrebande d’une valeur de 300 mille dinars à Médenine et Sidi Bouzid

Les équipes de la garde douanière à Djerba, Jemila et Sidi Touey (Gouvernorat de Médenine) et à Sidi Bouzid ont saisi, mardi, des marchandises en contrebande (tabac, chocolats et légumineuses) dont la valeur totale dépasse les 300 mille dinars y compris les moyens de transport.

- Publicité-

D’après un communiqué; publié mercredi par la direction générale de la douane, l’équipe de Djerba Ajim a déjoué une tentative de contrebande de 1,3 tonne de » charges des narguilés (Jiraque) transportés par un camion et dissimulés à l’intérieur de canaux réservés à la canalisation des eaux et de seaux de peinture.

Un rapport de saisie d’une valeur de 95 mille dinars y compris le moyen de transport.a été rédigé à cet effet .

Deux patrouilles relevant des équipes de la garde douanière à Jemila et Sidi Touey (gouvernorat de Médenine) sont parvenues à saisir 25 mille paquets de cigarettes en contrebande d’une marque étrangère transportés par un camion 4*4 dont la valeur globale est estimée à 155 mille dinars y compris le moyen de transport.

Par ailleurs, une patrouille relevant de l’équipe de la garde douanière à Sidi Bouzid, a déjoué une tentative de contrebande d’une quantité de pois-chiche et de chocolats d’une marque étrangère dissimulés minutieusement sous des sacs d’olives à bord d’un camionr, le tout estimé à 56 mille dinars, selon la même source.