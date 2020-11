Douane : Saisie de plusieurs produits de contrebande

Les brigades de la garde douanière, à Sousse, Ariana et Kairouan ont saisi des produits de contrebande, d’une valeur totale de 1,076 million de dinars.A Sousse, la brigade a saisi, dans un dépôt, 4000 paires de chaussures de sécurité et de chaussures de sport de marques internationales dont la valeur a atteint 800 mille dinars. Un procès-verbal a été établi.A l’Ariane, la garde douanière de la région a saisi une quantité importante de prêt-à-porter et de chaussures d’une valeur de 95 650 dinars, suite à une descente menée dans un dépôt de la région.Quant à la brigade de la garde douanière de Kairouan, elle a saisi des produits divers (café, batteries, chaussettes et brosses à dents…) à bord de deux camions légers et ce après avoir ciblé un convoi de véhicules de contrebande. La valeur totale des produits saisis a atteint 181 mille dinars.

