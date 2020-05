Douz: Entrée en activité de l’unité médicale et du laboratoire mobile militaires

L’unité médicale fixe et le laboratoire mobile militaires ont démarré leur activité, dimanche 3 mai 2020, à Douz. Ils ont été installés, samedi, par la direction générale de la santé militaire du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de l’appui à l’effort national de lutte contre le Covid-19.

L’unité médicale a commencé à accueillir les malades civils et militaires du gouvernorat de Kébili, pour des consultations gratuites dans les spécialités de pneumologie, virologie, pédiatrie, imagerie médicale, médecine d’urgence et médecine générale.

D’ores et déjà, 23 prélèvements sont parvenus au laboratoire, dont 10 effectués sur des personnes ayant subi des tests rapides, 10 sur de nouveaux sujets et 3 sur le personnel soignant.

Ce laboratoire mobile fait fonction de laboratoire de référence. Il permet d’analyser sur place et de manière rapide les tests de dépistage du SARS-CoV-2, avec une capacité de 100 à 150 analyses par jour, pouvant atteindre 200 analyses, si la situation épidémiologique l’exige, souligne à l’agence TAP le chef de service de virologie à l’hôpital militaire, responsable du laboratoire mobile, colonel major Mohamed Ben Moussa.