Kébili: Fin de mission du laboratoire militaire mobile à Douz

Le laboratoire microbiologique mobile relevant de la direction générale de la santé militaire installé à Douz, du 2 au 16 mai 2020, a effectué un total de 1161 analyses de dépistage de la Covid-19, dans le gouvernorat de Kébili, avant de quitter la région dimanche.

Le laboratoire militaire mobile avait pour rôle de renforcer les efforts du secteur public dans les opérations de dépistage de la Covid-19 afin de lutter contre la propagation du virus, en particulier dans la localité de Kalaa, relevant de la délégation de Douz-Nord, et qui est qualifiée de » foyer épidémique « .

Dans une déclaration à l’agence TAP, lundi, le responsable du laboratoire, colonel major pharmacien Mohamed Ben Moussa, mentionne que le laboratoire a effectué durant sa mission dans le gouvernorat de Kébili (2-16 mai 2020) 1161 analyses.

Une partie concerne 580 prélèvements effectués sur des militaires et quelques membres de leurs familles travaillant dans le gouvernorat. Les résultats se sont avérés négatifs. Le laboratoire a aussi effectué 581 prélèvements sur des citoyens habitant essentiellement dans les localités de Kalaa et Douz. Un seul nouveau cas positif a été détecté, le dernier jour de la mission, selon une source de la direction régionale de la santé.

La même unité a assuré des consultations gratuites pour les militaires et les civils dans plusieurs spécialités à savoir la pneumologie, les maladies virales, la pédiatrie, la radiologie, la médecine d’urgence et la médecine générale.

Le laboratoire a aussi effectué 43 analyses au profit du personnel de l’hôtel qui hébergeait le corps militaire et soignant en plus de l’accueil du laboratoire ambulant.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le nombre des cas de contamination au Covid-19 dans le gouvernorat de Kébili atteint 107 dont 64 cas de guérison et 43 portent encore le virus.