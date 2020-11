Kébili : La ville de Douz fermée pendant 14 jours

Dans le gouvernorat de Kébili, la commission régionale de lutte contre la propagation du coronavirus a décidé de procéder à la fermeture des délégations de Douz-Nord et Douz-Sud, et ce à partir de ce vendredi et pour une période de 14 jours, suite à la forte propagation de la pandémie et l’augmentation des cas de contamination.

Un confinement sanitaire obligatoire sera également appliqué à toutes les personnes porteuses du virus dans ces délégations, a précisé à l’Agence TAP le premier délégué du gouvernorat de Kébili, Taoufik Mbarki.

Les établissements scolaires dans la ville de Douz seront également fermés pour une période de 5 jours à partir d’aujourd’hui en vue de mener des campagnes de désinfection et stérilisation dans ces lieux, en coopération avec les composantes de la société civile et les organisations nationales, a-t-il ajourté.

Selon un dernier bilan, deux nouveaux décès des suites de la covid-19 ont été recensés dans le gouvernorat de Kébili portant à 63 le nombre total de morts dans la région depuis l’apparition du virus, a fait savoir le chargé des programmes de santé à Kébili, Ali Haddad.

Egalement, 48 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés portant à 1857 le nombre des cas positifs dans le gouvernorat depuis la propagation du virus, a-t-il souligné à l’Agence TAP.