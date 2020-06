« Echaab » met en garde contre l’alignement avec l’une des parties libyennes en conflit

Le mouvement « Echaab » a « mis en garde les parties politiques tunisiennes ayant affiché leur alignement avec l’un des antagonistes libyens ou approuvé une intervention militaire étrangère sur le territoire libyen et tout ce que cela impliquerait en terme de soutien logistique à partir des territoires tunisiens ».

« La question touche désormais à l’indépendance de la Tunisie et à sa souveraineté territoriale et la représente en tant que partie prenante dans l’agression contre nos frères libyens », indique le parti dans une déclaration rendue publique lundi.

Le mouvement Echaab y exprime son refus total de toute présence militaire étrangère en Tunisie sous n’importe quel prétexte.

« Toute présence militaire étrangère est une forme d’agression au vrai sens du mot non seulement contre la Libye, mais aussi contre le peuple tunisien », estime le parti.

Il a souligné, à cet effet, l’importance du rôle du président de la République Kaïs Saïed et l’urgence de prendre la bonne décision qui consiste à préserver la souveraineté nationale de l’Etat tunisien et le refus de toute forme de présence militaire étrangère sur l’ensemble du territoire tunisien.

Le mouvement a appelé toutes « les forces patriotiques à se mobiliser avec la fermeté nécessaire pour défendre la souveraineté de la Tunisie et l’indépendance de sa décision nationale face aux plans de l’OTAN, des Etats-Unis, de la Turquie, de la Russie et de leurs alliés, pour redessiner la carte de la région selon le bon vouloir et des puissances coloniales ».

« Echaab » a également rappelé sa position de principe sur le développement de la situation en Libye qui consiste à faire valoir une solution purement politique à même de réunir toutes les parties du conflit autour de la table du dialogue national sous l’égide exclusive des pays du voisinage, pour faire barrage aux visées coloniales.