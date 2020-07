Echaâb « satisfait » du choix de Mechichi pour former le prochain gouvernement

Le conseil national du mouvement Echaâb a exprimé, dimanche, sa « satisfaction quant au choix de Hichem Mechichi pour la formation du prochain gouvernement », soulignant la disposition du mouvement à interagir favorablement avec les concertations prévues dans les prochains jours.

Dans une déclaration publiée à l’issue d’une session extraordinaire tenue dimanche, le conseil a estimé que « l’engagement de tous les intervenants, dont en premier lieu le chef du gouvernement, à respecter les normes qui ont prouvé leur pertinence au cours de cette dernière période est la condition sine qua non à la réussite des concertations autour de la formation du prochain gouvernement ».

Parmi ces normes, souligne le mouvement, « se conformer au rôle social de l’Etat, défendre la souveraineté nationale et l’indépendance des décisions nationales et activer le rôle de la Tunisie au niveau régional, notamment en ce qui concerne le dossier libyen ».

Il s’agit, également, d’établir des compromis « fructueux et constructifs » en faisant prévaloir l’intérêt national, loin de toute forme de chantage ou encore de calculs partisans, lit-on de même source.

Le conseil national du mouvement Echaab (15 sièges au parlement) a confié au bureau politique et au bureau exécutif « l’interaction avec les différents acteurs politiques et sociaux dans le processus des concertations autour de la formation du prochain gouvernement ».

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait désigné, samedi, Hichem Mechchi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes, pour former un nouveau gouvernement dans un délai n’excédant pas un mois à compter de dimanche 26 juillet.