Mechichi enjoint aux gouverneurs d’appliquer la réquisition dans tous les centres de visite technique

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a donné, jeudi, des instructions aux gouverneurs pour mettre en œuvre la décision de réquisition dans tous les centres de visite technique relevant de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT), selon une source de la présidence du gouvernement.

L’ATTT avait annoncé, hier mercredi, avoir réquisitionné un certain nombre de ses agents et cadres pour assurer un service minimum dans tous ses services centraux et régionaux, afin de permettre la reprise progressive de ses services.

Le mécanisme de réquisition est prévu par Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 promulguant le code du travail. Le refus d’obtempérer à la réquisition est puni d’une peine de prison allant d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 500 dinars.

Le recours à la réquisition vise à remédier aux dysfonctionnements survenus au niveau des centres de visite technique suite à la grève ouverte inopinée observée par les agents de l’ATTT depuis le 8 avril 2021.

L’ATTT avait en outre, annoncé la prolongation d’un mois de la visite technique et des certificats d’exploitation dont la validité a pris fin à partir du 8 avril 2021.

L’agence a également appelé ses personnels à faire preuve de responsabilité et à reprendre le travail, affirmant que les canaux de dialogue sont ouverts avec la partie syndicale pour débloquer la situation et améliorer le climat social.

Rappelons que l’ATTT avait indiqué, lundi 19 avril 2021, qu’elle œuvre à reprendre ses services bloqués depuis le 8 avril 2021, en raison d’une grève inopinée de ses agents.