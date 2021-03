Ecole de la deuxième chance: Démarrage à partir du mercredi 24 mars courant des inscriptions

L’inscription à l’école deuxième chance est prévue à partir de demain mercredi 24 mars courant au profit des élèves âgés entre 12 et 18 ans et qui ont arrêté leurs études sans obtenir un certificat d’étude ou une formation professionnelle. Les élèves qui ont arrêté leurs études et habitant dans les gouvernorats du grand Tunis, (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), et voulant joindre l’école de la deuxième chance à Bab EL Khadhra peuvent effectuer l’inscription sur le site électronique suivant 2emechance.education.tn

- Publicité-

Le coordinateur du projet de l’école de la deuxième chance et chargé de lutte contre le décrochage scolaire au ministère de l’éducation Mehrez Habibi, a indiqué dans une déclaration à la TAP que le ministère est entrain de dresser un bilan des élèves qui ont arrêté leurs études dans les différents commissariats régionaux afin de contacter les parents et les inciter à inscrire leurs enfants dans cette école.