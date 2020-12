Prolongation des dates d’inscription aux différents examens nationaux

Le ministère de l’Education a décidé de prolonger, à titre exceptionnel, les dates d’inscription en ligne aux différents examens nationaux (session 2021), du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre 2020.Selon un communiqué publié par le ministère aujourd’hui, jeudi, le dépôt des candidatures, accompagné de tous les documents requis, a été prolongé jusqu’au 8 décembre au lieu du 4 décembre 2020.

Le ministère a déclaré que l’inscription à l’examen du baccalauréat se fait sur le site Web www.inscription.edunet.tn

Quant aux deux examens de fin de l’Enseignement de Base et Technique, l’inscription se fait via le site www.neuf.edunet.tn

L’inscription au concours d’entrée aux collèges pilotes se fera via le site www.six.edunet.tn

Il est à noter que le ministère de l’Education avait annoncé le lancement de l’inscription à distance du 1er au 30 novembre 2020 pour l’examen du baccalauréat, les examens de l’enseignement de base et technique et l’examen d’entrée aux collèges pilotes.

