Egypte : Abdel Fattah al-Sissi en route pour un troisième mandat 

L’Egypte se prépare à une élection présidentielle qui devrait voir le président sortant Abdel Fattah al-Sissi remporter un troisième mandat, malgré la grogne sociale du fait de la grave crise économique.

C’est le 28 mai 2014, que l’ex-chef de l’armée a été élu pour la première fois avec 96,90% des voix, après avoir éliminé toute opposition.

En mars 2018 Sissi est réélu pour un second mandat avec plus de 97% des voix. En avril 2019, une révision constitutionnelle controversée, approuvée par référendum à 88,83%, renforce ses pouvoirs, prolonge son mandat à six ans et lui permet de briguer un troisième mandat.

Le scrutin se tiendra du 10 au 12 décembre sur l’ensemble du territoire. . Quelque 9 400 bureaux de vote, 15 000 employés de la Justice sont mobilisés sur une période de vote étalée sur trois jours. Les électeurs vivant à l’étranger ayant commencé à voter le 1er décembre. Le nom du vainqueur sera annoncé le 18 décembre à moins qu’il faille organiser un second tour. Ce scénario semble néanmoins peu probable à la lumière des élections de 2014 et 2018.

- Publicité-