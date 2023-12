Egypte : Al-Sissi réélu avec 89,6 % des voix

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a été réélu avec 89,6 % des voix, s’assurant sans surprise un nouveau mandat de six ans.

Le chef de l’Autorité nationale des élections, Hazem Badawy, a déclaré ce lundi 18 décembre que la participation avait atteint un taux « sans précédent » de 66,8 % parmi les 67 millions d’électeurs égyptiens. Plus de 39 millions d’électeurs au total ont voté pour Abdel Fattah al-Sissi, à la tête du pays depuis une décennie.

Le président âgé de 69 ans était opposé à trois candidats : Hazem Omar, chef du Parti populaire républicain et deuxième du scrutin avec 4,5 % des voix, Farid Zahran, chef d’un petit parti de gauche et Abdel-Sanad Yamama, du Wafd, parti centenaire mais désormais marginal.

