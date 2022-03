Égypte : La guerre en Ukraine propulse l’inflation à 10%

L’inflation annuelle a atteint 10% en février en Égypte, au plus haut depuis mi-2019, selon l’agence nationale des statistiques (CAPMAS), alors que la guerre en Ukraine fait flamber les prix à travers le monde.

En février 2021, ce taux plafonnait à 4,9%, selon le CAPMAS. Il a explosé en février 2022 à 10% car les prix des aliments et des boissons dont les légumes, les fruits, le pain et les céréales, ont augmenté de 20,1%, explique l’agence gouvernementale. En juillet 2017 déjà, l’inflation avait atteint son plus haut historique à 34,2%, avant de redescendre. En mai 2019, ce taux était repassé à 11%.

L’invasion russe de l’Ukraine précipite depuis deux semaines les prix de l’agroalimentaire, de l’énergie et des matières premières à des niveaux records. Ces deux pays assurent environ un tiers des importations mondiales de blé, dont l’Égypte est le premier importateur au monde.