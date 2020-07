El Kamour: La réunion ministérielle renvoyée à après l’Aïd El Idha

La réunion ministérielle prévue, aujourd’hui, 29 juillet 2020, au gouvernorat de Tataouine, pour mettre fin au sit-in d’El Kamour, a été reportée pour l’après Aid El Adha, a indiqué, mercredi, le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk à l’agence TAP.

Il était prévu, selon le ministre, de présenter, lors d’une visite à Tataouine, une feuille de route concernant l’emploi à travers des projets qui seront bientôt lancés. Il s’agit entre autres de la création de deux stations solaires par la Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG): Une de 50MW (Mégawatt) à Béni Mhira et une seconde de 100 MW dans le désert de Tatouine.

Marzouk a fait savoir, par ailleurs, que la commission chargée du dossier de l’accord d’El Kamour a transmis au gouvernement un plan d’action autour des solutions possibles concernant la création d’un Fonds d’investissement et d’une société d’environnement. Le dossier d’El Kamour sera transféré au prochain gouvernement, qui, selon lui, « mérite une chance pour faire sortir le secteur de l’énergie de sa situation difficile ».