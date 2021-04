El-Sissi reçoit Saied en prélude à une rencontre au sommet

Le président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi a reçu samedi matin son homologue tunisien Kais Said au palais présidentiel d’Ittihadiya au Caire.

- Publicité-

Le président tunisien, qui est arrivé vendredi pour une visite de trois jours en Égypte, a été accueilli par El-Sissi lors d’une cérémonie de réception officielle à son arrivée au palais présidentiel.

La visite de Saïd en Égypte est la première du président tunisien depuis son entrée en fonction en octobre 2019.

Les deux chefs d’Etat doivent tenir un sommet plus tard dans la journée et discuteront des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel ainsi que de la dynamisation des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité et d’investissement.