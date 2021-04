Rencontre-Sissi-Saied

Le président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi a accueilli vendredi à l’aéroport international du Caire son homologue tunisien Kais Said qui effectue une visite de trois jours en Égypte.

Il s’agit de la première visite du président tunisien en Égypte depuis sa prise de fonction en octobre 2019.

Un sommet égypto-tunisien entre les deux dirigeants devrait se tenir samedi au palais présidentiel El-IThadiya au Caire, selon le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Rady, cité par A-Ahram online.

Les deux chefs d’Etat discuteront des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel ainsi que des moyens de stimuler les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité, d’économie et d’investissement, a ajouté Rady.