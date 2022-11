Elevage des crevettes royales

Limitée jusqu’à ce jour à la daurade et au loup, La pisciculture ou élevage des poissons en Tunisie, sera étendue aux crevettes royales, a indiqué, jeudi 3 novembre, Ridha Mrabet, directeur général de la pêche au ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, lors de l’émission économique hebdomadaire de la Télévision tunisienne.

Les prix des crevettes royales ont atteint entre 100 et 120 dinars le kilo, un niveau prohibitif.

Des écloseries seront aménagées afin de produire des alevins et réduire les coûts, car les alevins et les aliments nécessaires à l’élevage des poissons sont importés de l’étranger, et c’est ce qui augmente sensiblement les coûts de production. Ce problème est rencontré par diverses filières agricoles comme l’aviculture.

Le responsable a également fait état de la généralisation du système de la facture électronique dans les marchés aux poissons rattachés aux ports de pêche de manière à instaurer davantage de transparence dans les transactions.

A cet égard, il a été constaté que beaucoup de pêcheurs ont tendance à écouler leur production en dehors des circuits de distribution organisés, notamment les marchés aux poissons.

Un cadre à l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Berbèche, a expliqué la situation par l’application de la formule de concessions dans l’exploitation et la gestion des marchés aux poissons, ce qui a donné lieu à des abus de la part des exploitants, suscitant pareilles réactions chez les producteurs.