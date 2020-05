Elyès Fakhfakh à France 24 : « La courbe de coronavirus est assez bonne »

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s’est félicité de la gestion de la pandémie de coronavirus en Tunisie, affichant un optimisme prudent et affirmant que l’évolution du nombre de cas est encourageante. « La courbe de Covid-19 est assez bonne », a -t-il déclaré, mardi, dans un entretien exclusif accordé à France 24.

Il s’est montré par ailleurs confiant quant au déconfinement par étapes, qui est engagé et se réjouit que le « contrat de confiance » passé entre les autorités et les Tunisiens pour endiguer la pandémie fonctionne. « Il faut garder cette vigilance qui paie (…) Nous sommes arrivés à maîtriser cette épidémie », a-t-il dit.

Ila ajouté que l’objectif d’une remise en route totale du pays le 14 juin est maintenu, précisant que cela pourrait se faire plus rapidement, mais aussi qu’il n’hésiterait pas à revenir à un « confinement total » en cas de rebond de l’épidémie.

Concernant la situation économique de la Tunisie, Elyes Fakhfakh explique que les prévisions d’une récession historique de plus de 4 % pourraient être pires, en fonction de la situation économique mondiale. Selon lui, le besoin d’aide internationale prévu au budget cette année, de 2,5 milliards de dollars, devrait « au moins doubler ».

Enfin, le chef du gouvernement a rejeté les critiques à l’encontre de son gouvernement et les querelles entre certains membres de sa coalition. Il a écarté pour le moment la possibilité que le parti Qalb Tounes fasse son entrée dans la coalition gouvernementale, soulignant que les priorités sont la crise sanitaire et la remise à flot de l’économie, et non « la politique politicienne ».