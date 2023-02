En 2021, « la STB a affiché la rentabilité la plus faible dans le secteur financier public »

La Société tunisienne de banque (STB) a enregistré en 2021, la rentabilité la plus faible dans le secteur financier public en Tunisie, soit un taux de rentabilité de 0,85%, causé principalement par la hausse des charges salariales qui ont atteint 179,7 millions de dinars (MDT). C’est ce que rapporte l’agence de presse officielle tunisienne Tap, qui citait un rapport sur les établissements publics publié par le ministère des Finances à la fin de l’année 2022.

Selon les mêmes sources, les charges salariales ont augmenté de 22,7 MD et de 14,4% par rapport à 2020, suite aux opérations de recrutements et des augmentations légales des salaires, notamment le doublement de la prime de retraite de 6 à 12 mois. Le nombre des agents de la banque a atteint 2091 et les charges salariales sont de l’ordre de 179,7 MD. La moyenne du salaire mensuel brute d’un agent atteint 7617 dinars.

En juillet 2015, l’Etat a injecté 757 MD pour la recapitalisation de la STB, mais le recrutement de centaines d’agents et la faiblesse de la rentabilité ont influencé le rendement de la banque, souligne le rapport.

Le ratio de solvabilité de la banque a augmenté, en 2021, de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 13,3 % , en dessus du taux minimum légal , et ce grâce à l’amélioration de la qualité des engagements clients ( crédits), en dépit de la régression des provisions.

S’agissant du produit net bancaire (PNB), il a enregistré en 2021 une légère hausse de 25 MD, soit 4% par rapport à 2020 , ne dépassant pas à la fin de l’année 651 MD, et ce en dépit de l’application des commissions élevées sur les opérations avec la clientèle d’une valeur de plus de 132 MD à la fin du mois de décembre 2021, selon les états financiers de la banque .

De même, la hausse du coefficient d’exploitation qui a atteint 43,4% a influencé le résultat net de la banque, sous l’effet de l’augmentation des charges d’exploitation ( salaires et dépenses d’exploitation (13,8%)), par rapport à l’évolution du PNB (4%) . Les données du rapport ont montré une régression, en 2021, des dotations aux provisions pour les engagements clients de 51,4MD et de 27,1% par rapport à 2020, ce qui montre une faible estimation des risques du nom recouvrement des créances.

Les créances irrécouvrables de la STB sont de l’ordre de 1314 MD, lesquelles concernent le secteur du tourisme (37%) et le secteur industriel (33%). La cour des comptes a effectué, durant les derniers mois, une mission d’audit approfondie à la STB ( financement et endettement) , et dont le rapport devrait être publié prochainement.

Créée en 1957, la STB est une société anonyme, d’un capital de 776,9 MD. L’Etat et les participants publics détiennent de 83,3 % du capital.