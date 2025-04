En 2024 Tunis Re confirme sa résilience

Les faits saillants ayant marqué l’activité au quatrième trimestre 2024 chez Tunis Re, confirment encore une fois sa résilience face à un environnement difficile et ce en affichant au terme de ce troisième trimestre des performance techniques et financières solides :

– Un chiffre d’affaires de 234,752 MDT, en progression de 5,5 % par rapport au 31/12/2023 définitif. Cette croissance est principalement attribuée au marché étranger qui a connu une hausse de 13 % , tandis que notre portefeuille sur le marché domestique a été consolidé.

. – Après rétrocession, les primes retenues ont enregistré une progression de 8% par rapport au 31.12.2023.

par rapport au 31.12.2023. – Le ratio de sinistralité net reste maitrisé à un niveau de 59% , ce qui reflète une gestion efficace des risques et contribue à atténuer l’impact de la sinistralité.

, ce qui reflète une gestion efficace des risques et contribue à atténuer l’impact de la sinistralité. Les produits financiers ont enregistré une hausse de 8,4% passant de 28,803 MDT à 31,210 MDT.

Ces produits incluent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2023 et 2024). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.

L’Avancement dans le projet de mise en place des normes IFRS/IAS :

Tunis Re poursuit ses travaux sur les différentes phases liées au projet de mise en place des normes IFRS, aussi bien pour les volets actuariels que comptables.

Dans ce cadre, les différents retraitements des états financiers 2023, sous IFRS 4, ont été finalisé, faisant ressortir un impact modéré.

En parallèle, les travaux d’implémentation sous IFRS17 sont en phase d’avancement avec l’accomplissement d’un exercice en dry run et seront soumis au COPIL de Tunis Re, courant le premier trimestre 2025, pour approbation des modèles et approches à adopter.