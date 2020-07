En difficulté, Trump invoque la « majorité silencieuse » à 100 jours de la présidentielle

Empêtré dans sa gestion critiquée de la pandémie, Donald Trump a invoqué dimanche une « majorité silencieuse » pour afficher sa confiance à 100 jours de l’élection présidentielle du 3 novembre, malgré de nouveaux sondages qui le donnent distancé par Joe Biden dans plusieurs Etats-clés.

« La campagne Trump a plus d’enthousiasme, de l’avis de plusieurs observateurs, que toute autre campagne dans l’histoire de notre grand pays, même plus qu’en 2016 », a assuré sur Twitter le milliardaire républicain pour recréer l’élan qui avait conduit à sa victoire surprise il y a quatre ans.

« Biden n’en a aucun! La majorité silencieuse parlera le 3 novembre », a ajouté le président âgé de 74 ans, promettant de faire mentir les sondages qui lui attribuent un retard important, au niveau national — de huit points en moyenne — comme dans plusieurs des Etats qui font et défont les destins présidentiels.

Dimanche, de nouvelles études publiées par les chaînes NBC et CNN donnent le candidat démocrate Joe Biden en tête dans trois Etats remportés par Donald Trump en 2016: Arizona, Floride et Michigan.