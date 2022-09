En régression de 20%, la production d’huile d’olive estimée à 200 mille tonnes

Le directeur général de l’Office de l’huile de Tunisie, Chahed Dali Hassine, a indiqué, mercredi 28 septembre, à la télévision tunisienne, au journal de 20 heures, que la production d’huile d’olive, cette année, est estimée à 200 mille tonnes, en régression de 20% par rapport à celle de l’année dernière.

Concernant les prix, il a noté qu’ils obéissent à la loi de l’offre et de la demande, ajoutant que les exportations tunisiennes en huile d’olive ont augmenté de 30%, l’année précédente.

L’Office cherche à exporter, cette année, 83% de l’huile d’olive extra vierge et biologique. Les surfaces consacrées au biologique sont des plus vastes au monde. Outre les marchés traditionnels, de nouveaux marchés en Asie de l’Est, comme la Chine et le Japon sont particulièrement ciblés.