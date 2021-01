Energie : Perspectives de coopération Tuniso-allemande

Les perspectives de renforcement de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l’Allemagne dans le domaine des énergies renouvelables, ont été au centre d’une rencontre par visioconférence tenue mardi, entre la ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines Salwa Sghaier et la ministre fédérale allemande de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire Svenja Schulze

La rencontre a permis de revenir sur le plan solaire tunisien qui a été actualisé en 2015, en fixant des objectifs prometteurs portant sur la production de 25% d’électricité en énergies renouvelables en 2025 et 30% en 2030, d’autant plus que la Tunisie dispose des ressources importantes en énergies solaires et compte tenu de l’aggravation du déficit de sa balance d’énergie primaire, et de la hausse des prix de pétrole et du gaz sur les marchés internationaux.

Sghaier a rappelé qu’un don de 7 millions d’euros a été accordé par l’Allemagne à la Tunisie, pour financer le projet d’appui du plan solaire tunisien pour la période 2017-2020, dans le cadre de la stratégie nationale de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables.

Ce projet vise à diversifier les systèmes de production de l’électricité, à partir des énergies renouvelables, à travers l’installation de 1860 mégawatts additionnels d’énergies renouvelables, a-t-elle dit, soulignant le lancement d’un appel d’offre, depuis 2018, pour installer 500 MW en énergie photovoltaïque.

