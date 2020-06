Energies renouvelables : Des contrats à tire-larigot

Seize investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables- pas moins- ont obtenu du gouvernement tunisien son accord préliminaire pour la réalisation sous forme de concession de projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le pays, selon le ministère tunisien de l’Energie, des mines et de la transition énergétique.

Les projets concernent la construction de six centrales de 10 mégawatts et 10 de 1 mégawatt, pour un coût total de 150 millions de dinars, avec un démarrage de la production dans deux ans.

Les seize centrales seront installées dans différentes régions du Centre et du Sud de la Tunisie, notamment à Djerba, Médenine et Gabès, et permettront la création de plus de 150 emplois directs, a déclaré le directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables du ministère, Belhassan Chiboub.

Elles permettront d’éliminer la consommation d’environ 30 kilotonnes d’équivalent pétrole (KTOE) et de gaz naturel importé, a déclaré le responsable lors de l’annonce publique de la concession des accords aux investisseurs.

Le tarif proposé pour les projets d’une capacité de production de 10 mégawatts varie entre 125 et 130 mille ths par kilowattheure (kWh), ce qui permettra une économie de 10 MD/an, concernant les dépenses de carburant de la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG).

Les investisseurs retenus disposent de 15 jours pour signer avec la STEG des contrats relatifs à la vente exclusive d’énergie.

Plus de 90% des projets sont réalisés par des Tunisiens ou dans le cadre de partenariats entre Tunisiens et investisseurs étrangers, tandis que trois projets seront réalisés par des investisseurs étrangers.

Le processus d’attribution d’accords préliminaires pour la réalisation de projets de production d’énergie solaire a commencé en 2018 avec 10 projets, mais un seul projet a été mis en œuvre jusqu’à présent, celui appelé « Sir ».

Depuis 2017…..

Il faut rappeler que sous le régime d’autoconsommation et sur la période 2017-2018, 66 projets photovoltaïques en MT ont été autorisés par le ministère pour une puissance totale de 15,3 MWc. Au total, la puissance autorisée en MT est de 17MWc (70 projets). Aucun projet éolien n’a encore été autorisé sous ce régime.

Sous le régime des autorisations, plusieurs appels à projets ont été lancés depuis 2017 pour la réalisation de projets solaires PV et éoliens et pour un objectif total de 270MW. Par ailleurs, en mai 2018, le gouvernement tunisien a relancé le premier round d’appel à projets relatif à l’énergie éolienne tout en augmentant la capacité globale à installer de 130 MW.

Une puissance installée de 3815 MW

A l’horizon 2030, l’objectif du Plan Solaire Tunisien est d’installer des moyens de productions d’électricité ENR pour fournir une puissance installée additionnelle de 3815 MW. Afin de concrétiser les objectifs intermédiaires du Plan Solaire Tunisien prévus à l’horizon de 2020, le gouvernement tunisien a publié l’avis n°01/2016 (en janvier 2017) relatif aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables fixant la capacité électrique d’origine renouvelable à installer durant la période 2017-2020 et sa répartition entre les différentes technologies et pour les différents régimes de projets autorisés par la réglementation. Cet avis a fixé la puissance à installer à 1000 MW, dont 650 MW à travers le solaire PV et 350 MW par l’énergie éolienne.

La Tunisie est signataire de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat. L’Etat s’est ainsi engagé au niveau de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, dont celui de l’énergie, visant une réduction de 46% en 2030 par rapport à l’année de base 2010. Cette réduction de l’intensité carbone passe notamment par le recours aux projets d’énergie renouvelable, lequel est encadré par le Plan Solaire Tunisien.