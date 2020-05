Enfidha : Ouverture d’une enquête pour incendie volontaire

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Sousse 2 a diligenté, vendredi 15 mai 2020, une enquête contre X au sujet de l’incendie survenu jeudi, 14 mai 2020, dans une usine de papier hygiénique à Enfidha (Gouvernorat de Sousse) .

Le ministère public a demandé au juge d’instruction chargé du dossier d’émettre les ordonnances nécessaires pour » incendie volontaire dans un local non habité « , indique à l’agence TAP la porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 2, Imen Hmida.

Le juge d’instruction procédera, lundi 18 mai 2020, à l’audition des témoins et du représentant légal de l’usine sinistrée, dans le cadre de l’enquête sur des présomptions d’incendie volontaire.

A noter que jusqu’à ce samedi, les équipes de protection civile poursuivent leurs efforts pour sécuriser le site et empêcher d’éventuels nouveaux départs de feu, après avoir circonscrit l’incendie qui s’était déclaré, jeudi vers 14h, dans l’usine de papier hygiénique de la zone industrielle d’Enfidha.

Suite à une forte mobilisation, la protection civile a réussi à maîtriser le feu, affirme à l’agence TAP, le chef du centre de commandement de la protection civile de Sousse, Borhen Achouri.