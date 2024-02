Sousse: Troisième session du Forum régional de l’investissement et de l’initiative privée

La troisième session du Forum régional de l’investissement et de l’initiative privée, tenue mercredi à Sousse, a été l’opportunité de présenter les mécanismes de financement, d’accompagnement et de soutien des entrepreneurs.

Cette troisième édition du forum a également constitué un contexte adéquat pour exposer les avantages différentiels du gouvernorat de Sousse, et introduire les opportunités d’investissement dont regorge la région au niveau des secteurs de la mécatronique, les technologies de la communication, le tourisme, la pêche, l’industrie des composants automobiles et l’industrie pharmaceutique.

Dans son mot d’ouverture, le gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani, a passé en revue l’ensemble des législations et mesures d’incitations prévues par l’Etat dans le but de permettre aux investisseurs de faire avancer l’effort d’investissement et de favoriser l’implantation des institutions internationales dans la région.

Il a rappelé que les politiques et orientations adoptées pour stimuler l’investissement sont principalement basées sur l’activation de la transition d’une économie unilatérale vers une économie intégrée axée sur l’innovation des secteurs à haute valeur ajoutée.

Il a souligné l’importance de la politique économique sociale adoptée dans notre pays, notamment à la suite de la promulgation de la loi n° 30 de 2020 relative à l’économie sociale et solidaire, et après la publication du décret n° 15 de 2022 relatif aux sociétés communautaires, fondé sur l’initiative collective, le bénéfice social et la répartition équitable des richesses.

A noter que cet effort de promotion de l’investissement dans la région est essentiellement pris en charge par L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (API), le Pôle de compétitivité de Sousse, la Banque tunisienne de solidarité (BTS), et la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) et L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).