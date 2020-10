Ennahdha pour un nouveau chef du mouvement sans que Ghannouchi en perde le leadership

« Tout le monde au sein d’Ennhahdha est astreint au respect du règlement intérieur y compris le chef du mouvement », a affirmé, lundi, le président du conseil de la Choura, Abdelkrim Harouni, prédisant que le parti convient de l’alternance à la présidence non seulement au niveau de celle du mouvement.

S’exprimant sur Mosaïque fm, il a expliqué que « nous sommes pour l’élection d’un nouveau président lors du prochain congrès, mais cala ne signifie nullement que Rached Ghannouchi soit dépouillé du leadership ni qu’il ait la primauté sur le président du mouvement », selon ses dires.

Ila ajouté que « le changement du président du mouvement Ennahdha n’est pas celui touchant le poste de ministre ou de directeur, car il s’agit du fondateur d’un mouvement vieux de 50 ans , et sa présence au sein d’Ennahdha doit être effective et non de pure forme , car Ennahdha, la Tunisie et l’Etat ont encore besoin de lui », a-t-il dit.