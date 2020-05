Ennahdha rejette la formation de nouveaux groupes parlementaires

Le mouvement Ennahdha, dans un communiqué rendu public jeudi, a affirmé rejeter catégoriquement toutes les démarches en cours destinées à la création de nouveaux groupes parlementaires et à accentuer les divisions au sein de certains autres.

Il a estimé que de telles menées sont de nature à alimenter les tensions politiques et la fragmentation alors que le pays éprouve un impérieux besoin de resserrer les rangs pour consacrer sa réussite dans la guerre contre le coronavirus.

Ennahdha a exhorté le chef du gouvernement et les « parties concernées » à faire obstacle à ces comportements « inacceptables ».