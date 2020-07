Ennahdha se félicite de la désignation de Hichem Mechichi pour la formation du gouvernement et l’exhorte à élargir la base des concertations

Le mouvement Ennahdha a appelé le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi à « élargir les concertations sur la composition du prochain gouvernement avec les partis et les organisations nationales ».

Félicitant Hichem Mechichi d’avoir été chargé de former le gouvernement, Ennahdha l’a invité « à mettre en place un programme national de sauvetage afin de faire face aux défis économiques, financiers et sociaux ».

Dans une déclaration rendue publique lundi soir à l’issue de la réunion dimanche de son bureau exécutif pour l’examen « des derniers développements sur la scène politique », Ennahdha (54 députés) a appelé « toutes les parties politiques à privilégier l’apaisement et le dialogue, à s’engager en faveur d’une approche consensuelle et à soutenir l’unité nationale et la stabilité ».

Le mouvement Ennahdha a, à plusieurs reprises, insisté sur l’impératif d’élargir la base du soutien politique du gouvernement dont elle était une principale composante et à y inclure le parti Qalb Tounes (27 sièges au parlement).

Ce point a essuyé le refus des autres partis de la coalition gouvernementale et du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh lequel avait démissionné le 15 juillet dernier sur fond d’une affaire de conflit d’intérêts pesant sur lui.

Le président de la République Kaïs Saïed avait désigné, samedi dernier, Hichem Mechichi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes, de former un nouveau gouvernement.