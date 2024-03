Ennaifer: Le code des changes portera ses fruits pour l’économie tunisienne

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, a assuré, ce vendredi 15 mars 2024 que le nouveau code des changes contribuera à une plus grande ouverture de l’économie tunisienne. Ennaifer, a ajouté qu’il va faciliter les transactions pour les institutions économiques.

On rappelle que le projet du code des changes a été examiné et adopté au cours d’un conseil ministériel présidé, jeudi, par le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, au Palais du Gouvernement à la Kasbah.

Le conseil a également décidé de généraliser les concepts à travers une stratégie de communication qui sera adoptée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et le ministère des Finances auprès des citoyens, des professionnels et des investisseurs.