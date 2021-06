Entre 80 et 100 malades infectés par le coronavirus sont admis dans les hôpitaux par jour, a indiqué jeudi Jalila Ben Khélil, porte-parole du comité scientifique de lutte contre le coronavirus. Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que la moyenne des cas positifs enregistre une augmentation rapide, mettant en garde contre une saturation dans les hôpitaux et une forte pression au niveau du système sanitaire général. Cette hausse alarmante du taux d’infection par le coronavirus est le résultat du manque de respect des mesures préventives et le ralenti enregistré au niveau de la campagne de vaccination lancée le 13 mars dernier, a expliqué la même source. Ce ralentissement de la campagne de vaccination s’explique par le manque des quantités de vaccins, a-t-elle encore dit. L’amélioration de la situation épidémique est tributaire de l’application des protocoles sanitaires, a encore estimé Ben Khelil, rappelant que la Tunisie a pris les différentes mesures possibles afin de circonscrire la pandémie à l’instar des autres pays dans le monde. Il faut limiter les rassemblements et reporter les fêtes de mariage, a notamment ajouté la même source rappelant la nécessité de porter le masque et de respecter la distanciation physique.

