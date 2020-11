Entre confinement et déconfinement, l’effet a été direct sur le chômage !

Après un repli au deuxième trimestre, le nombre des occupés en Tunisie est reparti à la hausse en augmentant de 107,1 mille occupés au troisième trimestre 2020. Au troisième trimestre 2020, leur nombre s’établissait à 3511,6 mille contre 3404,5 mille au deuxième trimestre de 2020. Cette population se répartit en 2581,8 mille hommes et 929,8 mille femmes.

- Publicité-

De fait donc, le taux de chômage s’est aussi replié à 16,2% au troisième trimestre 2020. Le nombre de chômeurs estimé pour le troisième trimestre 2020, s’établissait à 676,6 mille du total de la population active, contre 746,4 mille chômeurs pour le deuxième trimestre 2020. Le taux de chômage régresse au troisième trimestre pour atteindre 16,2%, contre 18 % au trimestre précédent.

Le taux de chômage a évolué dans le même sens selon le genre, en diminuant au niveau de 13,5% pour les hommes et 22,8% pour les femmes au troisième trimestre 2020. Parmi la population en chômage, 69,3 mille auraient perdu leur emploi à cause de la pandémie. Parmi eux, 29 mille n’auraient pas repris le travail malgré le retour à l’activité de leur employeur.

Le chômage, un mal ségrégationniste

Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans. Le taux de chômage chez les jeunes s’élève à 35,7%. Ce taux est estimé à 35,4 % chez les hommes et 36,2 % chez les femmes. Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur a baissé d’environ 1,1 point de pourcentage. Quant au nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur, il est estimé en moyenne à 281 mille au troisième trimestre 2020 contre 285,4 mille au deuxième trimestre 2020, soit une diminution de 4,4 mille. Le taux de chômage pour cette catégorie a diminué, passant de 31,2% à 30,1 %.

40 % des occupés travaillent dans l’économie informelle !

L’enquête sur l’emploi du troisième trimestre 2020 a montré que l’effectif de la population active en Tunisie a atteint 4188,2 mille, contre 4151 mille au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de 37,2 mille. En conséquence, le taux d’activité a augmenté pour atteindre le niveau de 47,7% au troisième trimestre 2020, après avoir été d’environ 47,4% au deuxième trimestre de cette année. En comparaison avec le même trimestre de l’année 2019, le taux d’activité a diminué de 0,1 point. La population active se répartit en 2984 mille hommes et 1204,2 mille femmes, et le taux d’activité est respectivement de 69,8% et 26,7%.

L’emploi informel. Le nombre d’occupés a atteint 3511,6 mille au cours du troisième trimestre de 2020, répartis entre 1881,7 personnes en emploi formel et 1630.0 en emploi informel. Par conséquent, le pourcentage de ceux qui travaillent dans un emploi informel est de 46,4% du total des occupés. Si l’on exclut ceux qui travaillent dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, le nombre total des occupés dans l’emploi informel s’élève à 1196 occupés, soit 39,9% du nombre total des occupés.

Les hommes « adorent » plus l’informel que les femmes, et à 66 % dans le commerce

Une répartition des emplois informel par sexe montre que l’emploi informel se répartit entre 81,5% pour les hommes (1328.4 mille) et 18,5% pour les femmes (301,5 mille). 51,5% des hommes occupés travaillent dans un emploi informel, alors que ce pourcentage ne dépasse pas 32,4% chez les femmes. Hormis le secteur de l’agriculture et de la pêche, le pourcentage d’emploi informel atteint 45.0% pour les hommes et 26.9% pour les femmes.

Emploi informel selon le secteur d’activité Les résultats de l’enquête emploi du troisième trimestre de 2020 montrent que le secteur de l’agriculture et de la pêche occupe la première place quant à la proportion d’emploi informel, à 85 %, suivi du secteur de la construction et des travaux publics avec 72, 5%, puis le secteur du commerce à 66,2%.

AM & INS