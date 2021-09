Entre l’Administration américaine et Saied, « business as usual » malgré les pressions US et autres !

La proclamation de l’état d’exception par le président de la République, Kais Saied, et les mesures y rattachées, aussi largement décriées, soient-elles à l’intérieur comme à l’extérieur de la Tunisie, ne semblent pas avoir poussé l’administration Biden à aller au bout d’une logique « punitive » voulue et même exigée par des parlementaires américains. En lieu et place, la Maison blanche et le Département d’Etat optent pour des pressions exclusivement diplomatiques, en dépêchant à Tunisie toutes sortes d’émissaires, investis de la mission d’inciter le chef de l’Etat tunisiens à mettre fin aux effets induits des décisions du 25 juillet, à savoir le limogeage du chef du gouvernement, pour se hâter de lui trouver un successeur et restaurer la Représentation nationale dont l’Assemblée de représentants du peuple (ARP) a été suspendue, et les députés congédiés et privés d’immunité.

Selon toute vraisemblance, c’est le maximum que l’Exécutif américain donne l’impression de vouloir demander. Bien plus, il maintient en l’état ses mécanismes de coopération à maints égards , surtout par le truchement de ses agences de développement, l’USAID et la MCC ( Millenium Challenge Corporation).

D’après le site Africa Intelligence, les deux institutions ont continué à mettre en œuvre leurs programmes en Tunisie, imperturbables qu’elles étaient de s’y livrer, sans se ressentir de la situation politique du pays, ni de l’absence d’un gouvernement constitué. Le 10 septembre, l’USAID a déboursé la somme de 11,5 millions de dollars à son bras séculier en Tunisie Chemonics qui a mission d’administrer les programmes destinés à l’appui des petites et moyennes entreprises, à la reprise du secteur du tourisme et au soutien aux réformes fiscales et administratives.

Pour sa part, la MCC a décaissé, au cours du mois d’août denier, la deuxième tranche de financement à Norda Stelo, la société d’ingénierie canadienne qui avait contribué, l’année dernière, à la mise en œuvre du projet de modernisation du Port de Radès. Il s’agit d’une réalisation hautement stratégique du principal port du pays constamment mis à mal par des problèmes de gouvernance et de querelles politiques et syndicales.

MCC, redressant la barre, envisage d’injecter 330 millions de dollars aux fins de la modernisation du port, en posant au titre de son investissement la condition qu’il soit fait appel à un partenaire étranger pour la gestion du port en association avec l’entreprise publique, la Société tunisienne d’acconage et de manutention (STAM).

La coopération sécuritaire aussi

La coopération tuniso-américaine n’a pas été interrompue non plus dans le domaine de la sécurité malgré l’absence du ministre de la Défense du côté tunisien, laquelle bloque nombre de commandes d’équipements américains, notamment celles portant sur l’achat de drones d’observation. Le Département de la Justice s’emploie, à travers un vieux projet, de fournir de ballons de surveillance captifs, alors que le Département d’Etat poursuit le financement de la construction de l’académie de police d’Enfidha par l’entreprise turque Bozdemir. S’y ajoute l’annonce, le 1er septembre, d’un contrat portant sur la rénovation de l’académie de la Garde nationale d’Oued Zarga.

Tous ces projets administrent la preuve que l’Administration n’est pas près de céder face aux pressions exercées par de nombreux politiciens américains, dont des Démocrates en la personne d’Ilhan Omar et de Chris Murphy, qui s’y emploient avec constance sans arriver à changer la ligne et la politique de l’Exécutif américain. Du moins pour le moment.

On rappelle, à cet égard que des sénateurs américains ont discuté la possibilité d’arrêter de fournir des dons à la Tunisie. Chris Murphy a même menacé d’arrêter d’accorder des dons à la Tunisie en raison de l’échec du président Kais Saied à former un nouveau gouvernement après le gel du parlement.

« Le président tunisien a déclaré l’état d’exception qui doit prendre fin rapidement », a déclaré Murphy aux journalistes à, l’issue d’une rencontre avec Saïed. « Nous avons passé environ deux heures et demie avec le président à parler des préoccupations des États-Unis concernant la réticence du président à former un nouveau gouvernement et à mettre fin à l’état d’urgence. J’ai fait comprendre au président qu’il est très difficile pour le Congrès des États-Unis de continuer à fournir de l’aide à la Tunisie si cette crise persiste », aurait-il, par ailleurs, indiqué

Murphy rappelle que le Sénat avait approuvé une aide américaine de 197 millions de dollars, proposée par l’administration Biden à la Tunisie. Et ce, à la date du 23 juillet dernier, soit deux jours avant l’annonce de Saïed de geler l’ARP. Murqhy a rappelé que l’administration de Biden a envoyé une délégation au président Saïed pour le sommer de désigner un chef du gouvernement.