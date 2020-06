Entrée en activité de la station électriqe de turbine à gaz

La STEG a activé, hier samedi, la station électrique de turbine à gaz de Borj El Amri (gouvernorat de la Manouba) d’une capacité totale de près de 624 mégawatts, dont le coût s’élève à 660 millions de dinars (MD) et fabriquée par la société italienne Ansaldo Energia avec un financement de la BID (Banque islamique de développement) et du Fonds saoudien pour le développement (FSD).

La société a indiqué, dans un communiqué, publié dimanche, que cette sation, dont la fabrication a été réalisée dans le cadre du respect de l’environnement et des normes en pratique aux plans local et international, contribuera à répondre aux besoins accrus en énergie électrique à l’échelle nationale, permettra de créer de nouveaux emplois, d’attirer les investissements vers la région et par conséquent d’y promouvoir le développement.

Pour rappel, la première phase de cette station, dont la réalisation a été supervisée par les compétences de la STEG et des buraux de contrôle locaux et internationaux, est entrée en exploitation en juin 2019 avant les délais prévus afin de faire face aux besoins du pays en énergie électrique durant l’été 2019.