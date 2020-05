Le Chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a affirmé, lors d’un entretien, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, la volonté du gouvernement de se concerter avec les différentes parties sociales et politiques et d’assainir le climat social, soulignant que les exigences de l’étape nécessitent la conjugaison des efforts de tous pour surmonter les retombées de la crise sanitaire engendrées par le Coronavirus et passer à l’étape de la relance économique et sociale.

Pour sa part, Taboubi a affirmé que le chef du gouvernement a exprimé la détermination à surmonter cette étape exceptionnelle et à axer les efforts sur le développement de l’économie nationale afin de surmonter les répercussions négatives de cette crise grâce à un dialogue constructif et responsable sur les questions socio-économiques en suspens.

Dans une déclaration à l’issue de l’entretien, Taboubi a fait savoir qu’il a évoqué avec le chef du gouvernement la situation socio-économique et les défis auxquels la Tunisie est confrontée en ce moment. Pour surmonter cette étape, il est nécessaire, a-t-il dit, d’associer les différentes parties agissantes et d’adopter un dialogue honnête dans le cadre du respect de la volonté du peuple et des principes de l’Etat de droit et des institutions sans discrimination entre tous les Tunisiens.

Le secrétaire général de l’UGTT a déclaré qu’une réunion consultative se tiendra prochainement entre le gouvernement et l’organisation ouvrière pour examiner un certain nombre de dossiers sociaux dont les formes d’emplois précaires, les travailleurs de chantiers, les enseignants suppléants et le secteur de la santé.

Taboubi a, en outre, souligné la nécessité de s’éloigner de toutes les formes de tiraillement, appelant à produire des idées constructives au service du peuple et de l’intérêt du pays, des idées qui permettront d’impulser l’économie et de renforcer le développement, tout en faisant preuve d’un fort esprit patriotique et d’un sens élevé de responsabilité, affirmant la disposition de l’UGTT à contribuer à cet effort.