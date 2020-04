Entretien téléphonique entre Kais Saied et le Roi d’Arabie Saoudite

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, vendredi après-midi, au téléphone, avec le Roi d’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat et le Roi d’Arabie Saoudite ont échangé, à cette occasion, des vœux à l’occasion du mois de Ramadan, exprimant leurs vœux les plus sincères pour les deux peuples frères, leur prospérité et leur progrès.